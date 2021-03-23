شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يشارك فى مران الزمالك اليوم استعدادا للمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر مشاركة التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لفريق الزمالك فى تدريب الفريق اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب عقب الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسافر المثلوثى إلى تونس لقضاء إجازة قصيرة على أن يعود للمشاركة فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان المثلوثى قد غاب عن مباراة الفريق الأخيرة فى لقاء الترجى التونسى التى خسرها الفريق الأبيض بالقاهرة والتى أضعفت فرصة صعوده لدور الثمانية، حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون بالصاعد أحمد عيد فى قيادة الجبهة اليمنى واستبعد المثلوثى بشكل نهائى من قائمة المباراة فى أول قيادة للخواجة الفرنسي عقب عودته لقيادة الزمالك مرة أخرى.

وانتظم المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في تدريبات الفريق أمس بعد عودته من المغرب أول أمس، حيث تسببت ظروف الطيران من المغرب للقاهرة في تعطل عودة اللاعب ، وكان من المفترض ان يعود أشرف بن شرقي الي القاهرة يوم الجمعة الماضي الا ان ظروف الطيران أدت الي تأخر وصوله الي الأحد وهو ما أبلغ به بن شرقي مسئولي الزمالك.

في نفس السياق يعود الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الجزيري من المشاركة مع منتخب بلادهما في تصفيات أمم افريقيا، يوم 29 مارس الجارى، على أن ينتظمان في تدريب الزمالك يوم 30 من نفس الشهر قبل سفر الزمالك إلى الجزائر بيوم لمواجهة المولودية.

من ناحية أخرى أغلق مسئولو نادي الزمالك، باب العروض أمام كل نجوم الفريق الكروي، بعدما شهدت الأيام الماضية، حديث البعض عن تلقيه عروض للرحيل عقب نهاية الموسم الحالي ليكون رد مسئولي البيت الأبيض بضرورة غلق هذا الملف نهائيا والتركيز في مواجهات الفريق المتبقية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حفاظا على آمال التأهل للدور المقبل، حال تحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الخامسة والسادسة وخسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

جاء ذلك بعد قيام بعض نجوم فريق الزمالك بالحديث مع الإدارة عن امتلاك عروض للرحيل في الصيف المقبل، ليكون الرد القاطع والحاسم بأن الباب مفتوح أمام رحيل أي لاعب حال تلقي العرض المناسب، لكن هذا ليس التوقيت المناسب لفتح هذه الملفات خاصة أن الفريق مقبل على مباراة هامة ومرتقبة أمام مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، سيكون لها كلمة الحسم في تحديد إمكانية التأهل للدور المقبل من عدمه لضرورة تحقيق الفوز.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 أبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.