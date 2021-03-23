شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر التجديد للمدير المالى عماد حلمى بعد بلوغه سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الأهلى التمديد للمدير المالى للنادى عماد حلمى بعد بلوغه سن المعاش يوم 21 مارس الجارى، وجاء قرار مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب تقديراً للجهد الكبير الذى يبذله عماد حلمى فى عمله طوال السنوات الماضية، حيث يؤدى دوره بكفاءة وإخلاص بشهادة الجميع فى النادى.

وناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه أمس العديد من القرارات والملفات المهمة، ومنها ملف التجديد للمدير المالى وجاءت الموافقة بالإجماع فى المجلس على قرار التمديد.

ويحظى عماد حلمى بدعم ومساندة الجميع فى المجلس نظراُ لكفاءته وتفانيه فى العمل على مدار أكثر من 13 عاماً شغل فيها منصب المدير المالى للأهلى ونجح خلالها تحت قيادة مجلس الأدارة وخالد الدرندلى أمين الصندوق فى تخطى عدة أزمات مالية صعبة للغاية.

على صعيد متصل قرر مجلس الأهلى أيضاً استكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد لملعب "التتش"، وذلك قبل تفعيل الترخيص الذي تم الحصول عليه سلفًا بإزالة المدرج القديم بملعب "التتش" خلال الأيام القليلة المقبلة.