شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. حسام البدرى طمعان فى إثبات صحة اختيارات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر إلى إثبات صحة اختيارات قائمة اللاعبين لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

يطمع البدرى فى أن يثبت صحة وجهة نظره فى ظل الهجوم الذى يتعرض له على السوشيال ميديا على صعيد الإختيارات فى ظل رغبة البعض فى ضم أسماء أخرى من اللاعبين المتألقين بالدورى المصرى .

واستقر حسام البدرى، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

وضم حسام البدرى 28 لاعبا لقائمة المنتخب وهم: محمد الشناوى - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة- حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحى - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو -إسلام عيسى - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف، وسينضم إليهم الرباعى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدرب حسام البدرى فى الصور التالية :