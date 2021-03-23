شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر من البرتغال ودياً وصلاح ورونالدو يسجلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 23 مارس 2018 خسر المنتخب الوطنى أمام نظيره البرتغالى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جرت بينهما على استاد لاتس جراند بسويسرا استعدادا لمونديال روسيا، تقدم محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 57، قبل أن يسجل رونالدو للبرتغال هدفين فى الدقيقتين الثالثة والرابعة من الوقت بدل الضائع.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى وعبد الله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح فى الوسط، وكوكا فى الهجوم.

فيما خاض البرتغال اللقاء بتشكيل يضم: بيتو فى حراسة المرمى، و سيدريك سواريز، برونو ألفيس ، رولاندو، رافائيل جيريرو، وروبن نيفيز، جواو موتينيو ، جواو ماريو ، برناردو سيلفا فى الوسط، وكريستيانو رونالدو ، أندريه سيلف فى الهجوم.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.