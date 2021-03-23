شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوزع السعادة فى مران الفراعنة قبل مواجهة كينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام صوراً من مشاركته في تدريبات الفراعنة استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث ظهر النجم المصري موزعاً الابتسامات على زملائه.



محمد صلاح في المران



محمد صلاح

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة قبل السفر إلى كينيا على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

واستقر حسام البدرى، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.