سفير مصر في كينيا: الاتحاد الكيني سيوفر حراسة خاصة للمنتخب.. وحضور اللقاء بالدعوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، أنه ينتظر وصول بعثة المنتخب خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمواجهة كينيا المقرر لها الخميس المقبل في إطار التصفيات الإفريقية.

وقال الأبيض في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" هناك بعض الأشخاص ذهبوا لمقر الاقامة للتعرف على المكان المقرر أن يخضع خلاله لاعبو المنتخب للمسحة الطبية قبل خوض اللقاء، وقاموا بتجهيز وتطهير مقر البعثة".

وأضاف:" بعد صول المنتخب إلى فندق الإقامة سيتواجد معه طاقم طبي وفرته المستشفي القبطي في كينيا، ويوم الأربعاء سييخوض المنتخب مرانا على ملعب اللقاء المقرر له مساء الخميس".

وتابع:" تم تجهيز وتطهير مقر إقامة المنتخب، والاتحاد الكينى سيوفر حراسة للمنتخب، والحضور مقتصر على الدعوات التي ستوجه لعدد محدود من الناس بسبب الظروف الحالية".

وقبل ساعات، خاص منتخب مصر بقيادة حسام البدري، مساء امس الإثنين، أول مران على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى بالجولة الخامسة خارج ملعبه أمام كينيا يوم الخميس، ثم العودة للقاهرة وملاقاة جزر القمر في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الاثنين المقبل.