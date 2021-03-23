الخليج 365 يحاور نجم ليل السابق: لن نقف إذا غادر هذا الثنائي لليفربول.. ومبابي سيرحل بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بالنظر إلى وضع المنافسة في الدوري الفرنسي في المواسم الأخيرة فالصراع يعتبر غائب نظرًا لفرض نادي العاصمة باريس سان جيرمان كلمته على الجميع بعد الحصول على البطولة المحلية سبع مرات في آخر عشرة مواسم.

ورغم فرض باريس كلمته الأولى في فرنسا إلا أن الوضع في الموسم الحالي مختلف بعض الشيء من خلال دخول ليل وأولمبيك ليون في المنافسة على أمل الظفر باللقب المحلي وكسر هيمنة فريق عاصمة الأنوار.

وضع ليل في الموسم الحالي يشير إلى قدرة نادي الشمال على التتويج باللقب الرابع في تاريخه بعد الفوز بالبطولة المحلية في ثلاث مناسبات كان آخرها موسم (2010 - 2011) في ولاية المدرب رودري جارسيا والذي يقود حاليًا فريق ليون.

"الخليج 365" تواصل مع فرناندو داميكو لاعب وسط ليل السابق والذي سبق وأن لعب في صفوف الفريق أربعة مواسم بداية من (1999- 2000) وحتى (2003 - 2004) للحديث معه عن مدى قدرة الفريق في المنافسة على لقب الدوري إلى جانب مستقبل الفريق في ظل العروض المتتالية على اللاعبين مثل ريناتو سانشيز وسفين بوتمان.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف كانت تجربتك مع ليل؟

انتقالي إلى صفوف ليل جاء بعد رحيلي عن الأرجنتين وقتها كنت لاعبًا في صفوف راسينج، مع ليل خضت تجربة رائعة ومميزة في مسيرتي لأنني لعبت معهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما لا أنسى هدفي الأول مع ليل كان في صفوف لانس.

- ما هيّ المباراة التي تتذكرها حتى الآن مع ليل؟

التأهل في مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديدًا أمام بارما، وقتها الفريق الإيطالي كان يعتبر من أهم وأقوى الأندية الإيطالية، كان لديّ الشرف أنني أكون من بين لاعبي ليل الذي ساهموا في الفوز على حساب بارما ومواصلة المشوار الأوروبي، هذه المباراة لعبت ضد هيديتوشي ناكاتا والذي كان يصنع الفارق دائمًا مع فريقه في هذه الفترة.

- في كل موسم يفقد ليل لاعبًا أو إثنين والحديث هنا عن نيكولاس بيبي على سبيل المثال.. ما تعليقك؟

صحيح، إدارة ليل لديها فلسفتها من خلال بيع لاعب أو إثنين من الفريق والهدف من ذلك جني أموال طائلة مع شراء البديل وهذا ما تم في صفقة نيكولاس بيبي والذي رحل لصفوف آرسنال بمقابل مادي وصل لـ80 مليون يورو ثم رحيل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بعد الحصول على 70 مليون يورو.

- الحديث الآن على رحيل المدافع بوتمان وسانشيز إلى ليفربول كيف ترى هذا الانتقال إذا حدث؟

في البداية لويس كامبوس (المدير الرياضي لنادي ليل) يعتبر صاحب الفضل على ما وصل له الفريق الآن نظرًا للاختيارات الصحيحة التي يقوم بها من حيث الصفقات، والنتيجة وضع الفريق الآن النتائج جيدة والفريق الآن أصبح قريبًا من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل إلى جانب المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، النادي لن يقف على رحيل أي لاعب والدليل ماذا حدث منذ رحيل بيبي على سبيل المثال لآرسنال.

- لكن وبالعودة للسؤال السابق كيف ترى وضع بوتمان وسانشيز مع ليل؟

الثنائي يُعدان من الأعمدة المهمة لدى فريق ليل، انتقال بوتمان أو سانشيز إلى ليفربول سيكون مفيدًا للنادي الإنجليزي نظرًا للوضع الحالي للفريق من حيث الدفاع إلى جانب اقتراب رحيل فينالدوم نظرًا لنهاية عقده، لكن كما أكدت الفريق لن يقف على أي لاعب لأننا نمتلك مدير رياضي قادر على التعاقد مع البديل بسعر يناسب إمكانيات النادي.

- بالنظر إلى وضع ليل من حيث المنافسة هل الفريق قادر على مواصلة التحدي مع باريس سان جيرمان؟

منذ عام 2010 وليل لم يستطع الحصول على لقب الدوري الفرنسي، إذا سألتني قبل بداية الموسم كنت سأقول إنه من المستحيل الدخول في منافسة مع باريس سان جيرمان نظرًا للإمكانيات التي تتوافر مع النادي العاصمي، لكن الآن ما أحلم به هو مشاهدة ليل على منصة التتويج.

- هل تعتقد أن باريس سان جيرمان سيكون تركيزه على المنافسة بدوري الأبطال؟

فريق بي إس جي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، أرى أن النادي الباريسي يمتلك الحظوظ للمنافسة على لقب الدوري الفرنسي نظرًا لفارق النقاط مع ليل، في باريس صحيح أن إدارة النادي لديها الطموح في المنافسة على دوري الأبطال لكن يبقى الفريق العاصمي مرشحًا للفوز بالدوري الفرنسي إلى جانب مواصلة مشواره الأوروبي لنرى مستواهم أمام برشلونة في الدور السابق إلى جانب مشوار الفريق في النسخة الماضية بدوري الأبطال.

- برأيك هل يستغل نادي ليل فرصة ضغط المباريات على باريس سان جيرمان؟

بالتأكيد فريق ليل يمتلك الطموح حول المنافسة بلقب الدوري الفرنسي، الضغط سيكون على فريق باريس سان جيرمان نظرًا للأموال الطائلة التي تقدم من النادي، لا شيء يخسره نادي ليل فالهدف يتحقق من خلال المنافسة بأقل الإمكانيات.

- أخيرًا.. كيف ترى مستقبل كيليان مبابي ونيمار مع باريس سان جيرمان؟

مبابي ونيمار مستقبلهما غامض فالأول يريد اتخاذ خطوة أكبر في مسيرته وهذا سيتحدد عقب نهاية الموسم إذا فشل باريس في الحصول على لقب دوري الأبطال، وقتها سيكون تفكير مبابي الرحيل وهنا الحديث عن ريال مدريد الذي يريد اللاعب بقوة، أما نيمار فاللاعب ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة في الموسم الماضي لكن ربما الحديث يتجدد خاصة بعد عودة خوان لابورتا لرئاسة النادي الكتالوني والمعروف عنه بالصفقات الضخمة.