الأولمبية: انتخابات الاتحادات في موعدها.. ولا يمكننا التعامل مع سارة سمير قانونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إن اللجنة تنتظر تسلم لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم لمراجعتها ومطابقتها للجمعية العمومية ومن ثم التصديق عليها، مضيفًا أن سارة سمير الرباعة المصرية وصاحبة برونزية أوليمبياد ريو دى جانيرو موقوفة قانونا بسبب أزمة المنشطات.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "راديو أون سبورت"، قال حطب: "من مصلحة الجميع إرسال اللائحة الخاصة بكل اتحاد، وعند التأخير نقوم بإرسال خطابات لتسلم اللائحة".

وأضاف: "لائحة اتحاد الكرة تضم 134 ناديا، ننتظر وصولها لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للجمعية العمومية".

وعن أزمة سارة سمير الرباعة المصرية، قال: "سارة و5 آخرين كانوا متواجدين في بطولة الدورة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب، وثبت إيجابية عينتهم بالمنشطات، بالتالي طبقا للقانون لا يمكننا التعامل مع أي رياضي ثبت تعاطيه للمنشطات (حتى لو كان بطل أو مظلوم).

وواصل: "قانونا لا نستطيع التعامل معهم، المنظمة العالمية للفحص هي التي ستصدر حكمها في الأمر وبناء عليه سيتبين ما إذا كانت تعرضت للظلم أم لا، وحينها قد نطعن على القرار ونحاول إثبات أن المكملات الغذائية التي تناولتها كانت تحتوي على نسبة من المنشطات".

وبسؤاله عن موعد إجراء انتخبات الاتحادات الرياضية، قال: "انتخابات الاتحادات الرياضية ستقام بعد موعد دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو) حتى ولو لم تقام البطولة، ما يعني أنه بعد الثامن من أغسطس".

وأتم: "بالنسبة للأندية التي يتولى إدارتها لجنة مؤقتة مثل نادي الزمالك، فمن حقه قانونا في الأول من شهر يوليو المقبل أن يقدم ميزانيته ويقيم جمعية عمومية عادية ويجري انتخاباته".