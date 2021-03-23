المقاصة يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أنه مجلس إدارة النادي لا يزال يدرس السير الذاتية لعدد من المدربين لتولي مهمة تدريب الفريق بعد رحيل إيهاب جلال إلى الإسماعيلي.

وقال سليم في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء،:" خلال الـ 24 أو الـ 48 ساعة المقبلة سنعلن عن المدرب الجديد لمصر المقاصة ونفضل التعاقد مع مدير فني مصري".

وأوضح، أن نادي مصر المقاصة لم يفكر في دخول مفاوضات مع بابافاسيلو مدرب وادي دجلة السابق وديفيد سيزا المدرب العام السابق في الأهلي.

وتابع:" نفضل دائما في مصر المقاصة أن يكون المدير الفني مصري وليس أجنبي، لو كان مصري بصبغة أجنبية سيكون أفضل اختيار".

وأتم تصريحاته:" المدرب محمد عظيمة من ضمن المرشحين بقوة لخلافة إيهاب جلال في منصب مدرب الإسماعيلي، غير صحيح بالمرة فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي".