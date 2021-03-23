الإسماعيلي: الأمور أصبحت مستقرة بعد التعاقد مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف على الكرة في نادي الإسماعيلي، أن الأمور حاليًا باتت مستقرة بعد التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب السابق واجهه ظروف صعبة وعدم توفيق.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية:" إيهاب جلال من أبناء الإسماعيلي والطبيعي وجوده في الوقت الحالي، فهو من أحسن المدربين في مصر وطبيعي يحصل على دوره، وفي حاليا استقرار والجميع وراء ايهاب جلال".

وأضاف:" الإسماعيلي اتفق مع إيهاب جلال على 6 أشهر والتعاقد "شكلي" لأنه واحد من أبناء النادي".

وأوضح، أن إدارة النادي فضلت أن يكون التعاقد مع إيهاب جلال مدته 6 أشهر في البداية للخروج أولا من الوضع الصعب الذي يمر به النادي وبداية من الموسم القادم يكون هناك خطة جديدة مع إيهاب جلال لعودة الفريق لسابق عهده.

وأكد أن حصول فريق الإسماعيلي على 25 نقطة خلال الفترة المقبلة ليس بالأمر الصعب، لافتا أن الأمر لن يتعدى الفوز بـ 8 مباريات في الوقت الذي لا يزال يتبقى للفريق 18 مباراة في الدوري.

وأتم تصريحاته:"إيهاب جلال سيضع برنامجه الخاص ولو طلب معسكر سنوافق على الفور، فهو مدرب له سياسته الخاصة ودائما ما يعطي الثقة للاعبين ، والفريق سيخوض مباراة ودية يوم 27 من الشهر الجاري أمام أسوان".