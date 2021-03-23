يستعد منتخب عمان لمواجهة منتخب الهند يوم الخميس 25 مارس الجاري في مدينة دبي الإماراتية، ضمن تحضيرات الفريقين للجولات المتبقية من تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المثير للاهتمام تواجد عمان مع الهند في نفس المجموعة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 والتي تضم كذلك بنجلاديش وقطر، لكن هذا لم يمنع البلدين من الاتفاق على إقامة مباراة ودية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترة التوقف الدولية بنهاية شهر مارس الجاري، كما أنهما تقابلا بالفعل ذهابًا وإيابًا بالتصفيات خلال عام 2019.

ولعب منتخب عمان ما مجموعه 8 مباريات أمام منتخب الهند في الفترة من 2004 حتى 2019، لم يخسر أي مباراة منهم، وانتهت 6 مواجهات بفوز سلطنة عمان، بالاضافة إلى تعادلين من دون أهداف.

وترجع أول مواجهة بين سلطنة عمان والهند إلى تاريخ 31 مارس 2004 ضمن مباريات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2006، وانتهت بفوز عريض لعمان بنتيجة 5/1، وسجل محمد مبارك الهنائي ثنائية، وبالمثل بدر الميمني، وتكفل إسماعيل العجمي بتسجيل الهدف الأول.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم في سلطنة عمان لحساب نفس التصفيات، استطاع منتخب الهند خطف نقطة بالتعادل من دون أهداف يوم 17 نوفمبر 2004.

وكرر المنتخب العماني فوزه على الهند بنتيجة 1/5 حين استضافه على ستاد السيب الرياضي في عمان بمباراة ودية مطلع عام 2012.

وسجل أهداف المباراة محمد الغساني وإسماعيل سليمان العجمي وحسن ربيع الحوسني وعبد الله ثويني المخيني.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 وقعت الهند في طريق سلطنة عمان من جديد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وانتهت المباراة الأولى بفوز عمان 1/2 في يونيو 2015، وفي نفس السنة خلال شهر أكتوبر فاز منتخب عمان بنتيجة 3/صفر.

وخلال تصفيات كأس العالم 2022، فاز منتخب عمان ذهابًا وإيابًا 2/1 و1/صفر.

والتالي جدول تاريخ مواجهات منتخب عمان ضد منتخب الهند