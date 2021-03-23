بلماضي يمنح فرصة جديدة للاعب محلي في منتخب الجزائر

وجه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الدعوة لأدم زرقان لاعب وسط فريق بارادو المنافس بالدوري المحلي، للانضمام إلى قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا يومي 25 و29 من الشهر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تم تأجيلها لمطلع عام 2022.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري أن زرقان أصبح اللاعب رقم 29 الذي يشارك في المعسكر الإعدادي والذي انطلق اليوم الاثنين بالمركز التقني “سيدي موسى” التابع لاتحاد الكرة، بعد وصول غالبية اللاعبين على متن طائرة خاصة من العاصمة الفرنسية باريس.

ويسافر وفد المنتخب الجزائري غدًا الثلاثاء، على متن طائرة خاصة باتجاه العاصمة الزامبية لوساكا لمواجهة زامبيا، على أن يعود إلى الجزائر مباشرة بعد نهاية المباراة ليلة الخميس إلى الجمعة، فيما يختتم الفريق مشواره في التصفيات بمواجهة بوتسوانا يوم الإثنين المقبل.

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام الجاري، حيث يتصدر المجموعة الثامنة برصيد عشر نقاط، بفارق خمس نقاط عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن بوتسوانا في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب زامبيا الترتيب برصيد ثلاث نقاط.