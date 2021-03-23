شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب العروض أمام نجومه للحفاظ على آمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادي الزمالك، باب العروض أمام كافة نجوم الفريق الكروي، بعدما شهدت الأيام الماضية، حديث البعض عن تلقيه عروض للرحيل عقب نهاية الموسم الحالي ليكون رد مسئولي البيت الأبيض بضرورة غلق هذا الملف نهائيا والتركيز في مواجهات الفريق المتبقية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حفاظا على آمال التأهل للدور المقبل، حال تحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الخامسة والسادسة وخسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

جاء ذلك بعد قيام بعض نجوم فريق الزمالك بالحديث مع الإدارة عن امتلاك عروض للرحيل في الصيف المقبل، ليكون الرد القاطع والحاسم بأن الباب مفتوح أمام رحيل أي لاعب حال تلقي العرض المناسب، لكن هذا ليس التوقيت المناسب لفتح هذه الملفات خاصة أن الفريق مقبل على مباراة هامة ومرتقبة أمام مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، سيكون لها كلمة الحسم في تحديد إمكانية التأهل للدور المقبل من عدمه لضرورة تحقيق الفوز.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.