شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُجهز السعيد للعودة أمام الرجاء.. وبرنامج مكثف لرمضان ورولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا برنامج خاص لعبد الله السعيد قائد الفريق، من أجل تجهيزه على أكمل وجه للعودة للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأحد 4 أبريل المقبل، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض عبد الله السعيد للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، ليغيب عن المشاركة مع بيراميدز منذ فترة بعيدة، خاصة وإن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بالدفع باللاعب رغم جاهزيته حتى لا تتجدد الإصابة، وفضل الجهاز منح اللاعب راحة طويلة من المشاركة لحين الحاجة لخدماته.

وبدأ الخواجة الأرجنتينى أروابارينا في وضع برنامج تدريجى لعبد الله السعيد من أجل استعادة مستواه حتى يتم الاستعانة به في مواجهة الرجاء المغربى، خاصة وإنها ستكون مواجهة صعبة وتحتاج للاعبين أصحاب الخبرات.

في الوقت ذاته، وضع الجهاز الطبي برنامج مكثف للثنائى رمضان صبحى والأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، من أجل تجهيزهم للمباراة المرتقبة أمام الرجاء، حيث تعرض رمضان للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، كما تعرض رولان للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مشاركته أمام فريق العبور بكأس مصر، وأدت لعدم سفر اللاعب مع فريقه إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.