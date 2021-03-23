شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض مرانا صباحيا اليوم قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة قبل السفر إلى كينيا على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

واستقر حسام البدرى، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.