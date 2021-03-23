شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود ينضم لجهاز كارتيرون فى الزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر انضمام أحمد عبد المقصود للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولي منصب مدرب الفريق، خلال الأسبوع المقبل، بعد الجلسة التي جمعت عبد المقصود مع فهد عبد العزيز رئيس نادي الصقر السعودي الذى يتولى تدريبه بدوري الدرجة الثالثة السعودي، وشهدت الاتفاق على رحيل المدرب للانضمام لجهاز الزمالك، بعد قيادة فريق الصقر في المباراة حسم تأهله لدوري القسم الثاني أمام فريق الرواد بعد التفوق في لقاء الذهاب ليتبقي مباراة العودة فقط لإعلان صعود الفريق قبل رحيل مدربه.

كشف مصدر مطلع أن طلب كارتيرون انضمام أحمد عبد المقصود لجهازه الفني بالزمالك، يرجع للعلاقة التي جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الفريق تدريب التعاون السعودي، حيث كانت ملاعب الأخير تستضيف تدريبات فريق الصقر الذى يتولى عبد المقصود تدريبه لتنشئ علاقة بين الثنائي ويطلب كارتيرون انضمامه لجهازه الفني.

في سياق آخر، يسافر الجهاز الإداري بنادي الزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس الجاري، للترتيب لاستقبال البعثة البيضاء المنتظر سفرها نهاية الشهر الحالي، استعدادا لمواجهة المولودية بالجولة الخامسة لدور المجموعات الأفريقي.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.