شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تطعيمات للاعبى المنتخب قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بإعطاء لاعبى منتخب مصر 3 تطعيمات قبل السفر إلى كينيا، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين حصلوا على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.

وقرر مسؤولو المنتخب الوطنى، تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى معسكر الفراعنة قبل السفر إلى كينيا، حيث تم منع الزيارات فى فندق الإقامة منعا لإختراق الإجراءات الطبية المتبعة، حفاظا على سلامة اللاعبين خاصة بعدما جاءت المسحة التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى سلبية.

كما تم منع وسائل الاعلام من دخول ملعب المران المفتوح أمس، وتم التأكيد على السماح للإعلاميين بتغطية المران من المقصورة الرئيسية فقط دون الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفنى منعا للإختلاط.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.