شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يترقب مراكز كارتيرون لضم ناشئين مع كبار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، تحديد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، احتياجاته من المراكز داخل الملعب لتدعيمها بلاعبين من قطاع الناشئين بالتنسيق مع بدر حامد مدير القطاع وجمال عبد الحميد المشرف على القطاع، وذلك بناءا على طلب المدرب الفرنسي بضرورة الاعتماد على العناصر الشابة في المباريات المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع طارق يحيى لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة التى ستتم خلال الفترة المقبلة بين قطاع الناشئين والفريق الأول، والاستفادة من العناصر المميزة من اللاعبين ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا، وكشف طارق يحيى لـ"الخليج 365" كواليس الجلسة مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تكوين فريق سيطلق عليه اسم "فريق الأمل" وستكون الغالبية العظمى من عناصر هذا الفريق من اللاعبين مواليد 1999 و2000، على أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام الزمالك مهمة الإشراف على هذا الفريق، الذى سيخوض تدريباته يومين أو ثلاثة فى الأسبوع تحت جهاز فنى متخصص سيتم تكوينه لاحقًا.

على صعيد مغاير، يعكف كارتيرون في الوقت الحالي، على دراسة فريق مولودية الجزائر بشكل جيد من كافة الجوانب الفنية من خلال الاطلاع على مباراة الفريق الجزائري الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا خاصة أمام الترجي التونسي حيث يتوقع المدرب خوض المولودية مباراة الزمالك بنفس طريقه لعبه أمام بطل تونس والاعتماد على الغلق الدفاعى وتضيق المساحات لمنع لاعبي الأبيض من فرض السيطرة وتشكيل خطورة على مرمي أصحاب الأرض.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.