شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يجتمع مع معاونيه فى بيراميدز لتحديد طريقة استغلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق بيراميدز، جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني، من أجل رسم الخطة التي سيتم اتباعها خلال فترة توقف مسابقة الدورى، ولحين مواجهة الرجاء يوم 4 أبريل.
ومن المنتظر أن يُحدد المدير الفني خلال جلسته إمكانية إقامة معسكر مغلق أو خوض عدد من المواجهات الودية للحفاظ على لياقة اللاعبين، وعدم التأثر بفترة التوقف الطويلة.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الأحد 4 أبريل المقبل، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.
وتلقى بيراميدز اخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.
ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 11 أبريل، في الساعة التاسعة مساء.
ولم يحدد الاتحاد الأفريقى موعدًا لمباراة بيراميدز أمام نامونجو التنزانى التى ستقام فى القاهرة، بالجولة السادسة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.