الارشيف / اخبار الرياضه

أروابارينا يجتمع مع معاونيه فى بيراميدز لتحديد طريقة استغلال فترة التوقف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يجتمع مع معاونيه فى بيراميدز لتحديد طريقة استغلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق بيراميدز، جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني، من أجل رسم الخطة التي سيتم اتباعها خلال فترة توقف مسابقة الدورى، ولحين مواجهة الرجاء يوم 4 أبريل.

ومن المنتظر أن يُحدد المدير الفني خلال جلسته إمكانية إقامة معسكر مغلق أو خوض عدد من المواجهات الودية للحفاظ على لياقة اللاعبين، وعدم التأثر بفترة التوقف الطويلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الأحد 4 أبريل المقبل، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

 

وتلقى بيراميدز اخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.

 

وأكد الكاف في خطابه، أن بيراميدز سيحل ضيفا في الجولة الثالثة على نظيره الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية يوم 4 أبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 11 أبريل، في الساعة التاسعة مساء.

 

ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم 21 أبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

 

ولم يحدد الاتحاد الأفريقى موعدًا لمباراة بيراميدز أمام نامونجو التنزانى التى ستقام فى القاهرة، بالجولة السادسة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا