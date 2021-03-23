شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يجتمع مع معاونيه فى بيراميدز لتحديد طريقة استغلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق بيراميدز، جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني، من أجل رسم الخطة التي سيتم اتباعها خلال فترة توقف مسابقة الدورى، ولحين مواجهة الرجاء يوم 4 أبريل.

ومن المنتظر أن يُحدد المدير الفني خلال جلسته إمكانية إقامة معسكر مغلق أو خوض عدد من المواجهات الودية للحفاظ على لياقة اللاعبين، وعدم التأثر بفترة التوقف الطويلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الأحد 4 أبريل المقبل، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.