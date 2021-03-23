شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من شوبير على إعلان أبوريدة عدم ترشحه لانتخابات اتحاد ‏الكرة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر الإعلامي أحمد شوبير من إعلان هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عدم نيته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «آخر حاجة خدوها مني حكمة.. أول ما واحد يقولك أنا مش ناوي تعرف إنه عزم النية خلاص»، في إشارة منه إلى أن أبوريدة سيترشح لرئاسة الجبلاية.

وتتوتر العلاقة بين هاني أبوريدة وأحمد شوبير على مدار فترة طويلة لعدة أزمات بينهما.

كان أبوريدة قد أعلن في تصريحات تلفزيونية الاثنين نيته عدم الترشح لرئاسة اتحاد الكرة والاكتفاء بمنصبيه في «كاف» و«فيفا».