شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف خليفة إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب فريق الإسماعيلي.

وقال بكري سليم، في تصريحات تلفزيونية: «هناك لجنة فنية بالنادي تضم وليد هويدي وسيد متولي، تدرس السير الذاتية لبعض المدربين، لاختيار المدير الفني الجديد، خلفًا لايهاب جلال».

وأضاف: «محمد عظيمة، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، ومحمد أبورحاب، الذي لديه بعض الخبرات الكبيرة في ألمانيا، هما الأقرب لخلافة إيهاب جلال، في المقاصة».