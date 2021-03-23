شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعلن موقفه بشأن رحيله عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم على معلول، الجناح الأيسر لنادي الأهلي والمنتخب التونسي، موقفه من الرحيل عن القعلة الحمراء خلال الفترة المقبلة سواء بنهاية الموسم الجاري أو المقبل.

ووفقا لما أعلنه سيف زاهر، في برنامجه على إحدى القنوات الفضائية، فإن اللاعب التونسي مستمر مع الأهلي حتى اعتزاله كرة القدم.

وقال زاهر: «تواصلت مع أحد المحيطين بعلي معلول والذي تحدث معه عن ملف تجديد تعاقده مع الأهلي، واللاعب كان رده قاطعا بأنه وقع للنادي الأهلي حتى نهاية العمر، علي معلول أعلن توقيعه مع النادي الأهلي حتى انتهاء مشواره الكُروي لأنه يتعلق بعلاقة طيبة وقوية مع الكيان والجماهير الحمراء».

ويواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته على ملعبه استعدادًا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتواصل موسيمانى مع مساعديه للاطمئنان على أحوال الفريق وطلب تسجيلات لمباريات المريخ السودانى لدراسة المنافس جيدًا لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

وطلبت لجنة التخطيط بالنادى من على معلول الظهير الأيسر للفريق، الحضور بتقرير طبى من المنتخب التونسى يتضمن طبيعة الإصابة والمدة التى يحتاجها للعلاج وأسباب الانتكاسة الجديدة التى تعرّض لها معلول مؤخرًا ليتأكد غيابه قرابة الشهر، وفقًا لتصريحات طبيب منتخب تونس، سهيل الشملى، وترغب لجنة التجديد فى حل لغز تجدد الإصابات داخل الأهلى ولمعلول تحديدًا، خاصة أن اللاعب يعتبر أحد العناصر الأساسية داخل الأهلى وغيابه لفترة طويلة كان له تأثير سلبى على الفريق.