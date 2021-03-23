شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. حازم إمام يعود إلى التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سينتظم في التدريبات ابتداءً من غد الثلاثاء بعدما أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن حازم إمام أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد التأكد من سلامته. كان حازم إمام يعاني إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة، ووضع الجهاز الطبي للفريق برنامجا تأهيليا له في الفترة الماضية كي يعود للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت. ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له في الثالث من أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والذي سيقام في الجزائر.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عن أن حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مطمئنة للغاية، مضيفا أنه أجرى اتصالات باللاعب بعد استبعاده من معسكر المنتخب، وشدد على أن إصابة اللاعب عبارة عن نزلة برد فقط.

أضاف طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أنه تواصل مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، حيث أكد له الأخير أن فتوح خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وأوضح محمد أسامة أنه قرر خضوع فتوح لمسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة للمزيد من الاطمئنان على اللاعب، مضيفا أن حالة اللاعب في تحسن ودرجة حرارته انخفضت ويتحسن تدريجيا. واختتم طبيب الزمالك تصريحاته بأن الجهاز الطبي للزمالك سيسمح للاعب بالمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء بصورة نهائية.