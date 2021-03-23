شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة أحمد فتوح المستبعد من المنتخب بسبب أعراض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مطمئنة للغاية، مضيفا أنه أجرى اتصالات باللاعب بعد استبعاده من معسكر المنتخب، وشدد على أن إصابة اللاعب عبارة عن نزلة برد فقط.

وأضاف طبيب الزمالك، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أنه تواصل مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، حيث أكد له الأخير أن فتوح خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وأوضح محمد أسامة أنه قرر خضوع فتوح لمسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة للمزيد من الاطمئنان على اللاعب، مضيفا أن حالة اللاعب في تحسن ودرجة حرارته انخفضت ويتحسن تدريجيا. واختتم طبيب الزمالك تصريحاته بأن الجهاز الطبي للزمالك سيسمح للاعب بالمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء بصورة نهائية.