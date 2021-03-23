شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن عودته للعب في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن عودة الفريق الأول لكرة القدم، للعب مبارياته في مسابقة الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تلفزيونية: «كل مبارياتنا هذا الموسم، كنا نخوضها في ستاد بورسعيد، وفوجئنا بعد ذلك بإقامة المباريات على ستاد الإسكندرية».

وأضاف :«ارسلنا طلب لمديرية أمن الإسكندرية، نطلب فيه العودة لخوض المباريات على ستاد الجيش ببرج العرب»، مضيفا :«كان هناك اجتماع مساء الإثنين، مع المسئولين في مديرية أمن الإسكندرية، بحضور عامر حسين، وئيس منطقة الاسكندرية، وممثل اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على عودة المصري للعب في ببرج العرب».

وواصل :«سنرسل القرارات التي تم اتخذها في الاجتماع لاتحاد الكرة، للعودة للعب في برج العرب»، مضيفا :«المصري لديه ٣ مباريات في شهر إبريل سيخوضها في برج العرب».