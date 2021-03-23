شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الكويت يقدم عرضا لضم طارق حامد مقابل 2 مليون دولار سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري من الرحيل عن فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل خاصة بعد رغبة نادي الكويت في ضمه بنهاية الموسم الجاري مقابل 2 مليون دولار راتبا سنويا للاعب المصري.

ويتصدر طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، أجندة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، لتدعيم صفوفه في الانتقالات والصيفية المقبلة. واستقر الرأي داخل لجنة الكرة في العميد على فتح قنوات اتصال مع اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك حاليا، لبحث مدى امكانية ضم لاعب وسط الارتكاز الدولي، الذي كان هدفا أساسيا للهولندي رود كرول مدرب “الأبيض” السابق في الموسم الماضي، لكن المفاوضات التي أحيطت بسرية تامة لم يكتب لها النجاح، وفقا لما ذكره موقع صحيفة السياسة الكويتية.

إدارة نادي الكويت تجهز عرضا ضخما لاقناع الزمالك ونجمه حامد باتمام الصفقة، التي قد تكلف ما يقارب من مليوني دولار كراتب سنوي للاعب، بخلاف ما سيحصل عليه ناديه، نظير الاستغناء عن خدماته لموسم واحد على سبيل الاعارة.

وينتهي عقد صاحب الـ 32 عاما مع الزمالك في نهاية موسم 2021-2022، ويتقاضى حاليا ما يقارب من 750 ألف دولار سنويا، وسيكون بمقدوره التوقيع لأي ناد اعتبارا من يناير المقبل، أي قبل نهاية عقده بستة أشهر، الأمر الذي يمهد الطريق أمام رحيله في الصيف المقبل، لكي يضمن ناديه تحقيق مكاسب مالية من وراء انتقاله، في حال عدم اقناعه بتجديد عقده.

ويدرك العميد ان التفاوض مع اللاعب المصري سيكون مسألة شاقة ومعقدة، خاصة انه لا يزال هدفا للعديد من الأندية الخليجية، واخرها الشارقة الاماراتي، الذي كشفت التقارير الصحافية عن رغبته في ضم اللاعب لكن الأمور لم تصل الى المراحل الرسمية في التفاوض.

وسيكون حامد الخيار الأول للجنة الكرة بالكويت لتدعيم مركز “وسط الارتكاز” الذي يشغله حاليا الفرنسي عبدول سيسوكو، نظرا لاصابة طلال فاضل، وابتعاد شريدة الشريدة عن اللعب بصفة أساسية، في حين تتجه النية لاجراء تغييرات واسعة على مستوى “الأجانب” بعد تقليص عددهم لأربعة لاعبين اعتبارا من الموسم المقبل، وفقا لتوجهات اتحاد كرة القدم. ويضم “الأبيض” حاليا، سيسوكو، الاسباني ديمبلي، الثنائي التونسي أحمد عكايشي ورامي البدوي، بالاضافة الى الايفواري جمعه سعيد الذي قد يغادر الفريق في الصيف بعد خمسة مواسم متتالية، وذلك في حال الحصول على عرض مالي يتناسب مع قيمة وأهمية اللاعب.