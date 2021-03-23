شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني وتريزيجيه ينضمان لمعسكر المنتخب الوطني قبل مباراتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجمان محمد النني لاعب آرسنال ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا إلى القاهرة صباح الثلاثاء 23/3/2021، من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

وخضع اللاعبان لمسحة كورونا من أجل الاطمئنان على حالتهما الصحية قبل الانتظام في معسكر، على أنه من المفترض ظهور عينتهما مساء الثلاثاء، قبل سفر بعثة المنتخب الوطني لمواجهة مباراتي كينيا وجزر القمر.

وفي مفاجأة مدوية، استبعد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولميباكوس، من قائمة المنتخب الوطني رغم شفائه من الإصابه الذي تعرض لها خلال الفترة الماضية مع فريقه تحديدا في اللقاء الأول أمام الأرسنال الإنجليزي ضمن جولة الذهاب في الدوري الأوروبي.

أحمد حسن كوكا، تم إبلاغه من قبل أحد أفراد الجهاز الوطني، أن حسام البدري فضل إراحة اللاعب خوفا من تفاقم إصابته، وفقا لما ذكره إبراهيم فايق في برنامجه التلفزيوني. وعرض فايق، جزء من تدريبات أحمد حسن كوكا، خلال مساء أمس، مع فريقه اليوناني، والذي ظهر فيه اللاعب المصري سليما تماما، خاصة وأنه قطع مسافة كبيرة من الجري المتواصل داخل التدريبات.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الثاني اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022. وشهد المران مشاركة النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى مصر مساء أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة. ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من فوزين على توجو وتعادلين مع كينيا وجزر القمر.