شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل التجهيزات الأخيرة لاستقبال رحلة الزمالك بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الجهاز الإداري بنادي الزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس الجاري، للترتيب لاستقبال البعثة البيضاء المنتظر سفرها نهاية الشهر الحالي، استعدادا لمواجهة المولودية بالجولة الخامسة لدور المجموعات الأفريقي.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وستكون مهمة الجهاز الإداري بالزمالك الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء تواجد بعثة الزمالك في الجزائر وتجهيز كافة الأمور المطلوبة مع فندق الإقامة ومنها القاعة المقرر تخصيصها لإلقاء المحاضرات وكذلك تجهيز شركة لتعقيم غرف اللاعبين بالفندق وكافة معدات التدريب بشكل دوري.

واعتاد الجهاز الإدارى بالزمالك السفر قبل بعثة الفريق بأيام فى المباريات الخارجية بدورى أبطال أفريقيا للتأكد من ترتيبات المباراة، من فندق الإقامة وملاعب التدريب والاحتياطات الطبية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، فيما تسافر البعثة بطائرة خاصة قبل المباراة بيومين على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم المباراة.