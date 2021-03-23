شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه المقاصة اليوم فى ثانى وديات الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب، نظيره مصر المقاصة، اليوم الثلاثاء، في ثاني التجارب الودية لذئاب الجبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك في إطار استعدادات المقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يمنح عماد النحاس مدرب المقاولون، الفرصة لعدد من اللاعبين من أجل الوقوف على مستواهم وتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جانبه، أثنى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثي الفريق، حسن الشامي ومحمد سمير ومحمود أبو السعود، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.

وقال عادل في تصريحات خاصة: الفرصة مازالت قائمة لتحسين شكل الفريق، هناك مجموعة من اللاعبين المميزين مثل حسن الشامي ومحمد سمير ومحمود أبو السعود وأخرين يبذلون أقصى طاقتهم مع الفريق، ويجب أن يكونوا قدوة لباقي زملائهم، ويوجهوهم للطريق الصحيح.