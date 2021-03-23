شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: اتخذنا قرارا تاريخيا بالموافقة على رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن ناديه اتخذ قرارا تاريخياا، بالموافقة على رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب النادي الإسماعيلي.

وتعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال، ليتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.

وأوضح بكري سليم، في تصريحات تلفزيونية: : "إيهاب جلال، مدرب قدير، وكان من الصعب الموافقة على رحيله، ولكن الإسماعيلي من الأندية المحببة للجميع في مصر، وهو اول من أدخل البهجة في الكرة المصرية، بفوزه ببطولة افريقيا على حساب الانجلبير، لذلك كان من الصعب رفض طلبه بالتعاقد مع جلال".

وأضاف: "عندما يطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال، لإنقاذ الفريق من الهبوط، فكان من الطبيعي أن يوافق المقاصة".

وتابع: "المقاصة لم يتحايل على القوانين واللوائح، ووجهنا خطاب شكر لإيهاب جلال، على الفترة التي قضاها مع الفريق"، مؤكدًا: "اتخذنا قرارا تاريخيا بالموافقة على انتقال جلال لتدريب الإسماعيلي".