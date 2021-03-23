شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: قايلر ليس مدربا فذا.. والمنتخب يحتاج عبدالله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجت، إن منتخب مصر في حاجة لعبدالله السعيد نظرا لخبراته الكبيرة التي قدمها في الفترة الماضية.

وأوضح ربيع، في تصريحات تليفزيونية، أن ظروف نادي الزمالك الإدارية السبب في النتائج الحالية للفريق.

وتابع: «الاستقرار وراء النجاحات التي يقدمها موسيماني مع الأهلي في الوقت الحالي، وكنت أتمنى أن يستفيد كهربا من العقوبة التي وقعت عليه في الأهلي».

وأضاف: «الأهلي والزمالك تعاقدا مع مدربين أقل من المتوسط خلال آخر 10 سنوات»، مؤكدا أن فايلر لم يكن مدربا فذا.