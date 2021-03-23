شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يتحدث عن حل مجلس إدارة الزمالك وانحياز اتحاد الكرة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب المخالفات المالية التي ضربت النادي مؤخرًا.

وقال أبوريدة، في تصريحات تلفزيونية: “ الاتحاد الدولي لا يرى قرار حل مجلس إدارة الزمالك، فهذا الأمر لا يعنيه، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بحله لا يعني فيفا”.

وعن حقيقة انحياز، اتحاد الكرة للأهلي على حساب الزمالك، علق أبوريدة قائلاً: “لا صحة لتلك الأقاويل فخلال قيادتي لاتحاد الكرة، لم أظلم أحدا، وهذا الكلام يتم تداوله على مر تاريخ الكرة المصرية، لكن لا صحة له”.