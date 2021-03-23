شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق يتحدث عن تمرد ساسي قبل مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليكس كوستا، مساعد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، أن استبعاد محمد أبوجبل من حراسة مرمى الزمالك كان قرارا فنيا.

وقال كوستا، في تصريحات تليفزيونية: «استبعاد أبوجبل قرارا فنيا.. باتشيكو قرر الاعتماد على جنش».

وأكمل: «كذلك عدم تسديد محمود علاء لركلات الجزاء كان قرارا فنيا وجاء بعد إهداره ركلتين».

وأتم: «ساسي لاعب مميز ولا نعلم شيئا عن تمرده قبل مواجهة الرجاء المغربي، كما كنا في حاجة لمصطفى محمد فنيا، ولكن قرار بيعه خاص بمجلس الإدارة».