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مدرب الزمالك السابق يتحدث عن تمرد ساسي قبل مواجهة الرجاء المغربي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليكس كوستا، مساعد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، أن استبعاد محمد أبوجبل من حراسة مرمى الزمالك كان قرارا فنيا.

وقال كوستا، في تصريحات تليفزيونية: «استبعاد أبوجبل قرارا فنيا.. باتشيكو قرر الاعتماد على جنش».

وأكمل: «كذلك عدم تسديد محمود علاء لركلات الجزاء كان قرارا فنيا وجاء بعد إهداره ركلتين».

وأتم: «ساسي لاعب مميز ولا نعلم شيئا عن تمرده قبل مواجهة الرجاء المغربي، كما كنا في حاجة لمصطفى محمد فنيا، ولكن قرار بيعه خاص بمجلس الإدارة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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