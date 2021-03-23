شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد باتشيكو: رأينا الرحيل في أعين اللاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليكس كوستا، المدرب المساعد للمدرب البرتغالي جايمي لباتشيكو، أن إقالة الجهاز الفني من تدريب الزمالك كانت محيرة.

وقال أليكس، في تصريحات متلفزة: «كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا.. لكن لم يتحدث معنا أحد، لذلك كان الموضوع محيرا لنا».

وأكمل: «قبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل هي الإدارة المالية بعد المباراة عند الساعة الحادية عشر مساءا بأنهم قرروا إنهاء العقد».

وواصل: «لم أتفاجأ برحيلنا لأن هذه كرة القدم، أتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة».

وأنهى تصريحاته: «الجهاز الفني لم يحصل على مستحقاته المالية من نادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك عملنا بإخلاص شديد وكنا نعمل الأزمة المالية التي يمر بها النادي».