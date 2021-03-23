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مساعد باتشيكو: رأينا الرحيل في أعين اللاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليكس كوستا، المدرب المساعد للمدرب البرتغالي جايمي لباتشيكو، أن إقالة الجهاز الفني من تدريب الزمالك كانت محيرة.

وقال أليكس، في تصريحات متلفزة: «كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا.. لكن لم يتحدث معنا أحد، لذلك كان الموضوع محيرا لنا».

وأكمل: «قبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل هي الإدارة المالية بعد المباراة عند الساعة الحادية عشر مساءا بأنهم قرروا إنهاء العقد».

وواصل: «لم أتفاجأ برحيلنا لأن هذه كرة القدم، أتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة».

وأنهى تصريحاته: «الجهاز الفني لم يحصل على مستحقاته المالية من نادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك عملنا بإخلاص شديد وكنا نعمل الأزمة المالية التي يمر بها النادي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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