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أبوريدة يحسم موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة: سيجعل كثيرا من الأشخاص سعداء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو المكتب التنفيذي «كاف»، إنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وأكد أبوريدة، في تصريحات تلفزيونية: «لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، خاصة أنني ليس لدي القدرة على العطاء على المستوى المحلي».

وأضاف: «جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية يضغطون بشكل كبير لإقناعي بالترشح لانتخابات الاتحاد الممقبلة».

وتابع: «يتم طرح اسمي في كل انتخابات لاتحاد الكرة، لأن الجميع يذكر الإيجابيات عند وقت الهدوء لكن يتم ذكر السلبيات في أوقات الأزمات فقط».

وأردف: «سأكتفي بالعمل على مئوية اتحاد الكرة خلال عام 2021 فقط، ولا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة».

واستطرد: «خبر عدم نيتي الترشح لانتخابات رئاسة الجبلاية، سيجعل الكثير من الأشخاص سعداء للغاية، وأنا سأترك المجال للوجوه الشابة».

وعن زيارة اتحاد الكرة عقب فوزه بانتخابات فيفا: «اتحاد الكرة بيتي وأمر طبيعي زيارتي للجبلاية ولا أجد أي مبرر لانتقاد ذلك».

وحول رأيه في اللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة في وقت سابق، أجاب أبوريدة قائلاً: «مجموعة مميزة وقامت بعملها بشكل مميز، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة أول من هنأني عقب فوزي بانتخابات فيفا».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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