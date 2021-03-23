شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يعلق على قرار إيقاف مرتضى منصور: «غريب ومش مقتنع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقال أبوريدة، خلال تصريحات تليفزيونية: «لست مقتنعا بقرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور».

وواصل: «قرار إيقاف مرتضى منصور من قبل اللجنة الأوليمبية أراه غريباً وغير مفهوم حتى الاّن».

وأكمل أبوريدة تصريحاته: «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليس له أي علاقة بمثل هذه القضايا، وهناك واقعة مماثلة في تونس، والاتحاد أشار إلى أن هذه الأمور ليست من اختصاصاته».

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد قررت إيقاف مرتضى منصور، قبل أسابيع من قيام وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الزمالك بالكامل بداعي وجود مخالفات مالية رصدتها لجنة مكلفة من الوزارة.