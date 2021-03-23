شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد باتشيكو ينتقد تصريحات كارتيرون بشأن لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليكس كوستا، مساعد باتشيكو، أن تصريح كارتيرون عن تراجع الحالة البدنية للاعبين بمباراة الترجي مبرر غير حقيقي.

وقال أليكس، خلال تصريحات تليفزيونية: «تصريح كارتيرون مبرر غير حقيقي، لم يكن هناك إصابات والحالة البدنية كانت عالية رغم خوض مباراة كل 3 أيام».

وأكمل: «لا يجب أن يتحدث عن الحالة البدنية بعد خوض تدريبين فقط، تصريحاته غير احترافية».

وواصل: «لم يحدث أن تآمر اللاعبين على الجهاز الفني.. أزمات غرفة الملابس كانت تكهنات وليست حقيقية، كان هناك أزمة مالية في الفريق ورغم ذلك قدمنا كل ما لدينا خلال المباريات».