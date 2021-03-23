شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر يونايتد» يسعى لتحصين عقد «لوك شاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى لتوقيع عقد جديد مع أحد لاعبيه البارزين فى خط الدفاع خلال الموسم الحالى.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يسعى للتجديد مع الظهير الأيسر لوك شاو، رغم أن الأخير لايزال يرتبط بالنادى لأكثر من عامين فى عقده وذلك لتحصينه من إغراءات الأندية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يريد مكافأة شاو على تألقه، حيث إن اللاعب يقدم أفضل موسم له بقميص الشياطين الحمر.

ونجح شاو، هذا الموسم، فى التخلص من الإصابات المتكررة التى هاجمته خلال المواسم الأخيرة، كما عاد مؤخرًا إلى صفوف منتخب إنجلترا.

يذكر أن مانشستر يونايتد بلغ ربع نهائى الدورى الأوروبى، كما يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز.