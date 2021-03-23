شكرا لقرائتكم خبر عن «بايرن ميونخ» يحسم رحيل «فليك» لتدريب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه، رحيل مدرب الفريق هانز فليك بنهاية الموسم، ليخلف المدير الفنى لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف.

وقال رومينيجه فى تصريحات لصحيفة «فيلد أم زونتاج» التى تصدر كل أحد، إن بقاء فليك فى النادى واقع لا يقبل احتمالات، فى إشارة إلى أن اسمه من بين المرشحين لخلافة لوف.

وأضاف رومينيجه: «نقوم بعمل ما اتفقنا عليه تعاقديًا. أبلغت هذا بوضوح لهانز«، مبرزا أن »فليك تقبل الأمر باحترافية».

وأكد رومينيجه أن علاقته بفليك- الذى يستمر عقده مع النادى حتى 2023- جيدة.

وكان الاتحاد الألمانى لكرة القدم قد أعلن فى التاسع من الشهر الجارى أن لوف سيترك منصبه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأول عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.