شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى «ريال مدريد» بسبب التحكيم بـ«الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشعر ريال مدريد بالقلق من أداء التحكيم فى مبارياته الأخيرة بالدورى الإسبانى خلال الموسم الحالى.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد غير راضٍ عن أداء الحكم ماريو ميليرو لوبيز، الذى أدار انتصار الميرنجى على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، فى الجولة 28 من الليجا.

وأشارت إلى أن ريال مدريد انزعج من 3 قرارات تحكيمية فى هذه المباراة: الأول عندما احتسب الحكم ركلة حرة على لوكا مودريتش ومنحه بطاقة صفراء، بعد أن نجح فى تمرير الكرة إلى لوكاس فاسكويز، بسبب اصطدامه مع لاعب سيلتا فيجو. وذكرت أن حكم المباراة كتب فى تقريره أن مودريتش كان متهورًا، لكن هذا الأمر اعترض عليه اللاعب ومديرو ريال مدريد.

واعترض الميرنجى على لعبة أخرى فى الشوط الأول، عندما تعرض فيدى فالفيردى للدفع، لكن ميليرو لوبيز ومساعده لم يحتسبا أى شىء، ما أثار غضب المدرب زين الدين زيدان.

كما لم يفهم ريال مدريد لمسة اليد التى احتسبت ضد فينيسيوس جونيور، رغم أنه بدا حصول اللاعب البرازيلى على الكرة بشكل قانونى «وفقًا للصحيفة الإسبانية»، من أجل شن هجمة مرتدة. وأوضحت «ماركا» أن ريال مدريد يشعر بالقلق، بسبب عدم حصول الفريق على أى ركلة جزاء فى الليجا منذ 24 أكتوبر 2020.

فى نفس السياق، أبدى النجم الكرواتى لوكا مودريتش، نجم وسط فريق ريال مدريد، غضبه عقب مباراة الفريق الملكى، ضد فريق سيلتا فيجو، حسبما نقلت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.وأوضحت الشبكة المقربة من مدريد أن مودريتش غضب بشدة فى غرفة ملابس الريال عقب اللقاء، وأفادت بأنه انفجر غضباً داخل الغرفة بسبب ما فعله الحكم ميليرو لوبيز معه. وأشارت ديفنسا إلى أن مودريتش يشعر بأن الحكم ظلمه فى لقطة الخطأ الذى تحصل بسببه على إنذار، وكاد الخصم أن يسجل منه هدف التعادل لولا أن القائم الأيمن تصدى للكرة. وسيطر الغضب على لوكا بعدما رأى الإعادات التليفزيونية للقطة التى تحصل فيها على إنذار واحتسب الحكم فيها ركلة حرة لمصلحة أصحاب الأرض. وكان مودريتش قد احتج على قرار الحكم فى أرض الملعب وحاول أن يفسر له أنه أخرج الكرة ومررها، لكن لوبيز وضع أذناً من طين وأخرى من عجين لكلمات الكرواتى.