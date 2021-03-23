شكرا لقرائتكم خبر عن نجم «دورتموند» يتعرض لإساءات عنصرية فى الدورى الألمانى.. وغضب فى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض جودى بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، لإساءة عنصرية عبر إنستجرام عقب التعادل (2-2) مع كولون فى الدورى الألمانى.

ونشر بيلينجهام، صورة للرسائل المسيئة وكذلك التعليقات المسيئة ضد والدته، وكتب «مجرد يوم آخر على مواقع التواصل الاجتماعى».

ونال بيلينجهام، البالغ عمره 17 عامًا، الدعم من دورتموند وكولون، إلى جانب فريقه السابق برمنجهام سيتى، ومنتخب إنجلترا.

وكتب حساب المنتخب الإنجليزى على «تويتر»: «يستمر شعورنا بالاشمئزاز من الإساءات التمييزية ضد لاعبينا، وكذلك للآخرين فى اللعبة، عبر مواقع الإنترنت. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير».

وتعرض العديد من لاعبى الدورى الإنجليزى لإساءات عنصرية فى الفترة الأخيرة عبر الإنترنت منهم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وريس جيمس لاعب تشيلسى، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

وتسببت زيادة الإساءات عبر الإنترنت فى مطالبات الإدارات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية فى الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعى للتصدى لهذه المشكلة.

وأعلن إنستجرام الشهر الماضى، اتخاذ إجراءات ضد الإساءات عبر التطبيق منها حذف حسابات المسيئين وتطوير بعض الطرق الفنية للمساعدة فى تقليص فرص ظهور هذه الكلمات.