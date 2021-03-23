شكرا لقرائتكم خبر عن هل تآمر لاعبو الزمالك علي باتشيكو؟.. وكيله يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أليكس كوستا، مساعد جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تآمر اللاعبين على الجهاز الفني.

وقال كوستا، في تصريحات تليفزيونية: «لم يحدث تآمر بين اللاعبين علينا، جميعنا رأينا مساندتهم لنا وأداءهم خلال مباراة سيراميكا كليوباترا».

وأكمل: «اللاعبون حيونا في الفندق بعدما صدر قرار رحيلنا بشكل رسمي، لكنه كان من الصعب التعامل مع 35 لاعبا جميعهم يريدون المشاركة».

وأضاف: «أزمات غرفة الملابس كانت تكهنات وليست حقيقية، كان هناك أزمة مالية في الفريق، ورغم ذلك قدمنا كل ما لدينا خلال المباريات».

وأتم: «كان على إدارة الزمالك صرف مستحقات اللاعبين بدلا من توجيه اللوم لهم».