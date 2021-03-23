شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف»: سعادتى بالجمهور طغت على فرحتى بلقب «أكابولكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى ألكسندر زفيريف، عقب تتويجه بلقب بطولة أكابولكو المفتوحة، أن سعادته بخوض مباراة النهائى فى حضور جمهور، طغت على فرحته بالفوز باللقب.

وتغلب زفيريف، المصنف السابع عالميا، على اليونانى ستيفانوس تيتيباس، المرشح الأول للقب، بنتيجة 6-4 و7-6 (7-3)، ليتوج بالبطولة ذات الـ500 نقطة.

وقال اللاعب الألمانى فى مؤتمر صحفى: «الفوز أمر جيد، ولكننى شعرت بكل هذه السعادة بسبب الأجواء، اللعب أمام جمهور، كما ينبغى أن يُلعب التنس. لقد افتقدت ذلك فى العام الماضى».

وأضاف: «علاوة على ذلك، اللعب أمام مشجعين مثل الجمهور المكسيكى الذى يستمتع بمشاهدتى وأنا ألعب يمنح شعورا طيبا».

وسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور بطولة أكابولكو، يبلغ 2100 شخص، أى 30% من العدد الذى كان يسمح به عادة، وذلك تفاديا لتفشى العدوى بفيروس كورونا.

كما أكد زفيريف أنه غير إيقاعه فى اللعب ليتمكن من الفوز على تيتيباس، المصنف الخامس عالميا، موضحا: «لم ألعب جيدا فى البداية واضطررت إلى تعديل إيقاعى».

وتابع: «ستيفانوس يلعب بطريقة مختلفة عن الخصوم الذين واجهتهم فى هذه البطولة. إنه من أفضل 10 لاعبين فى العالم ويعرف كيف يلعب هذه البطولات».

وأوضح أن الفوز بأكابولكو يعنى بالنسبة له تحقيق هدف كان نصب عينيه، منذ أن خسر نهائى هذه البطولة عام 2019 أمام الأسترالى نيك كيريوس.