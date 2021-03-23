شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليوناً.. ثمن «كفاءة» العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسعى الإدارة الاتحادية لتوفير سيولة مادية خلال الأسابيع القادمة من أجل سداد الالتزامات المالية المطلوبة على النادي سواء من رواتب متأخرة لجميع منسوبي النادي، أو مستحقات مالية لأندية محلية وخارجية ومدربين ولاعبين أجانب سابقين، إذ تحتاج الإدارة الاتحادية وفق مصادر "الخليج 365" من داخل مقر العميد لمبلغ 50 مليونا من أجل سداد تلك الالتزامات المالية والحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة الصيفية القادمة من أجل إمكانية قيام النادي بالتعاقد مع لاعبين محترفين خلال الفترة القادمة.

وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت مؤخرا يوم 30 أبريل القادم موعدا لإغلاق الأندية الالتزامات المالية المطلوب سدادها من قبل الأندية وتسليم المستندات التي تثبت إنهاء الأندية تلك المطالبات المالية، وشددت على عدم قيام الأندية بعمل تسويات مالية، وإغلاق المستحقات المالية كاملة.