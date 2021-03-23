شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام راحة للفتحاويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح يانييك فيريرا لاعبيه إجازة لمدة 6 أيام، عقب مواجهة الأهلي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كسبها الفريق الفتحاوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأتي الإجازة تزامناً مع فترة التوقف التي تشهدها بطولة الدوري، بسبب مشاركة المنتخبات الوطنية ضمن أيام الفيفا والتي من خلالها تم استدعاء المحترف الجزائري العربي هلال سوداني للانضمام لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى استدعاء نواف البوشل وفهد الحربي لمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، كما سينضم اللاعبان عباس الحسن وعثمان العثمان لمعسكر المنتخب السعودي للشباب.

وتقرر أن يستأنف الفريق الفتحاوي تدريباته السبت القادم الموافق 27 مارس الجاري لبدء التحضيرات استعداداً للمواجهة القادمة أمام التعاون، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع من شهر أبريل القادم ببريدة.