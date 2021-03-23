شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نادياً يتنافسون على ذهب الريشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مساء اليوم (الثلاثاء) بطولة دوري المنطقة الغربية للريشة الطائرة لكافة الفئات البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول والتي يشارك بها 11 ناديا من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الغربية، وهي: الأهلي والأغر والغزوة والوحدة وحراء والزيتون واليرموك والأنصار وعكاظ والتسامح وأحد.

وستقام منافسات البطولة على صالة نادي الخليج 365 بالطائف على مدار 5 أيام، حيث ستضم البطولة منافسات الفرق من مختلف الفئات وستلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد، بينما ستلعب الأدوار النهائية وفقا لنظام خروج المغلوب. من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بالمستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون خلال البطولات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، مؤكدا فعالية جهود الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها.

ويدير منافسات البطولة تحكيمياً نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات الحكام التي ينظمها الاتحاد.