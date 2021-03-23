شكرا لقرائتكم خبر عن «غوميز» يواصل التدريبات في الإجازة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم الإجازة التي منحها المدرب الهلالي روجيرو ميكالي حتى يوم الخميس القادم، نظير توقف المنافسات الرياضية ، إلا أن اللاعب غوميز واصل تدريباته في مقر النادي، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في «تويتر» وهو يؤدي التدريبات للمحافظة على لياقته البدنية، وعلق قائلاً: «لا توجد أيام عطلة سأقاتل حتى النهاية من أجل ألواني». يذكر أن اللاعب غوميز يتصدر هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على صعيدٍ آخر، تباينت الآراء الهلالية بعد اختبار المدرب الهلالي الرباعي الأجنبي الآسيوي «جانغ، كاريو، كويلار، غوميز» حيث طالب البعض باللاعب الإيطالي جيوفينكو نظير ما يتمتع به من خبرة آسيوية حيث كان من أهم اللاعبين الذين أحرزوا البطولة الآسيوية في نسخة 2019، فيما ذهب البعض إلى أهمية وجود اللاعب الأرجنتيني فييتو عطفاً على المستويات التي قدمها مع الفريق خلال الجولات الخمس الأخيرة. وكانت الجماهير الهلالية ترى بأن اختيار اللاعب كويلار ليس جيداً كون الفريق يضم لاعبين محليين مميزين، ولكن يبدو أن المدرب فضل اختيار اللاعب كويلار للانسجام الذي خلقه اللاعب مع هذه المجموعة التي ستشارك في البطولة الآسيوية.