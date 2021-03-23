شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يتلقى مساندة مانشيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو الاثنين دعم المدير الفني للمنتخب الايطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني عقب الخسارة المفاجئة امام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتضاؤل حظوظ فريق «السيدة العجوز» في الحفاظ على لقب الدوري للمرة العاشرة توالياً.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي في المركز الفني كوفيرتشانو، حيث تستعد إيطاليا لمبارياتها ضد ايرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في 25 و28 و31 مارس الحالي في بارما وصوفيا وفيلنيوس على التوالي في تصفيات مونديال 2022: إنه يواجه بعض الصعوبات، لكنها جزء من المشوار التدريبي، كل ذلك جزء من مسيرة المدرب، هناك لحظات من الفرح وأحيانًا لا. بيرلو شاب، إنه في ناد كبير، هناك لحظات صعبة ولكن عليك أن تعرف كيف تتغلب عليها.

وتلقى يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، ضربة موجعة في سعيه الى اللقب العاشر على التوالي في الدوري حيث بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر مع بقاء 10 مباريات لكليهما حتى نهاية الموسم.

واضطر مانشيني الخميس الماضي إلى استدعاء 38 لاعبا للمعسكر الإعدادي لبدء التصفيات المونديالية، وذلك لمواجهة الإصابات المحتملة بسبب فيروس كورونا على وجه الخصوص.

ورغم العدد الكبير من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، بينهم لاعبان وجهت إليهما الدعوة للمرة الأولى هما قائد اتالانتا برغامو وقطب دفاعه البرازيلي الأصل رفايل تولوي ولاعب وسط سبيتسيا ماتيو ريتشي، أكد مانشيني أنه يعرف تقريبا مجموعته التي سيخوض بها نهائيات كأس أوروبا المؤجلة إلى الصيف المقبل من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وأوضح: جميع اللاعبين يجب أن يفكروا في أنه يمكنهم الانضمام إلى هذه المجموعة، حتى لو تم تشكيلها بالفعل. تقريباً، تم اختيار جميع اللاعبين الـ23 الذين سيذهبون إلى كأس أوروبا، وقد يتغير واحد أو اثنان.