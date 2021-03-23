شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كينيا: تطهير ملعب مباراة المنتخب المرتقبة وستكون بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، أنه تم تطهير وتجهيز محل إقامة منتخب مصر، قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بالمنتخب الكيني الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها العام المقبل بالكاميرون.

وقال الأبيض، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر: "هناك فريق طبي لمرافقة منتخب مصر في كينيا، ولن تتواجد الجماهير في المباراة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا".

وأضاف السفير المصري في كينيا، أن الاتحاد الكيني وفّر تأمينا خاصا لبعثة منتخب مصر منذ الوصول وحتى المغادرة، وتوقعات الأرصاد عدم وجود أمطار يوم المباراة".

وخاض منتخب مصر تدريبه الأخير باستاد القاهرة قبل السفر إلى كينيا استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.