شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: الأهلي فاوضنى قبل ضم معلول.. ولم يتواصل معى أحد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حافظ، لاعب مالاتيا سبور التركي، أن النادي الأهلي فاوضه قبل التعاقد مع التونسي علي معلول، ولم يتواصل معه أي مسئول من المنتخب في الفترة الأخيرة.

وقال كريم حافظ، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "تواجدت 5 أعوام في الأهلي ثم رحلت إلى وادي دجلة، وشرف كبير لي العودة للأهلي، والأهلي تفاوض معي قبل التعاقد مع علي معلول، ولكني فضلت الاستمرار في الاحتراف".

وأضاف كريم حافظ: "لم يتم التواصل معى من جانب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر على الرغم من تألقى هذا الموسم، وأتمنى فقط المتابعة وساهمت في 9 أهداف مع فريقى".

وتابع كريم حافظ: "مالاتيا سبور طلب شرائى من وادى دجلة ووقعت موسمين، وهيكتور كوبر كان يتابع المحترفين بدقة، وفترتى في المنتخب كانت الأفضل لى في مسيرتى، وكوبر لا يسمع لأحد ولديه ثقة كاملة في اختياراتى".

واستطرد: "الجميع قبل أمم أفريقيا 2017 لم يكن يتوقع وصولنا للدور النهائي، وكوبر طلب منى المشاركة أمام المغرب قبل محاضرة الماتش، وتعبت جدا في هذا الماتش أنا وتريزيجيه، ولكنى استفدت منه كثيرا، وفي النهائي أمام الكاميرون كانت لدينا ثقة كبيرة على مقاعد البدلاء من أننا سنحقق البطولة، ولكن اتخطفنا في جولين بسرعة".

وأردف: "استبعادى من كأس العالم كان بسبب عدم جاهزيتى الفنية، وكنت أتمنى التواجد مع المنتخب في كأس العالم، وهناك لاعبون ذهبوا إلى روسيا ولم يشاركوا، واستبعادى أثر علينا فترة كبيرة".

واختتم: "الجمهور التركى يحب اللاعبين المصريين منذ أن تواجد أحمد حسن وعبد الظاهر السقا والدورى قوى جدا، وتقابلت مع مصطفى محمد في تركيا بعد أن انضم لجالاتا سراي، وهو في أكبر نادى بتركيا وبدايته مميزة جدا، وطريقه أسهل من تريزيجيه فى الانتقال لأكبر الأندية، وتربطنى علاقة قوية بتريزيجيه منذ أن كنا سويا في الأهلي".